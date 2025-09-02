В Кемерово сгорели два автобуса и иномарка

Два автобуса и автомобиль сгорели в Кемерово.

1 сентября в Кемерово на улице 2-я Камышинская произошел пожар на автоколонне, в результате которого сгорели два пассажирских автобуса, а также был поврежден Hyundai Solaris — огонь перекинулся с одного автобуса на соседний и иномарку.

По данным ГУ МЧС по региону, на момент прибытия пожарных горел автобус Нефаз, полностью выгоревший, а также автобус Лиаз, у которого обгорело лакокрасочное покрытие и частично салон. В Hyundai Solaris был поврежден багажник.

Пострадавших нет. Причиной пожара предварительно называют нарушение правил эксплуатации. Об этом пишет портал VSE42.Ru.

Напомним, что патрульный автомобиль попал в ДТП на улице Советской в Новосибирской области.