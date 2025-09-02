В Краснообске проверили готовность к отопительному сезону

В рабочем поселке Краснообск Новосибирской области подходит к концу подготовка коммунальных систем к отопительному сезону.

Губернатор региона Андрей Травников провел инспекцию муниципального предприятия «Энергетик», отвечающего за теплоснабжение более 40 тысяч местных жителей.

Как отметили в правительстве области, ключевым событием лета стала передача теплосетевого хозяйства в муниципальную собственность. Это решение позволило обеспечить энергетическую независимость Краснообска и близлежащих населенных пунктов от сторонних организаций.

Вопрос бесперебойной работы теплоснабжения остается на особом контроле губернатора. По итогам проверки руководству поселка и энергетического предприятия поручено рассмотреть варианты переключения потребителей для повышения надежности всей системы.

Ранее Сиб.фм писал о том, что отопительный сезон в Новосибирске закончится 7 мая.