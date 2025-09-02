82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
02 сентября, 17:26
пробки
6/10
погода
+14.7°C
курсы валют
usd 80.42 | eur 94.38
82.76% -1.2
сегодня
02 сентября, 17:26
пробки
6/10
погода
+14.7°C
курсы валют
usd 80.42 | eur 94.38
сегодня 15:18
Авто общество

В Новосибирске увеличили штрафы для водителей-иностранцев

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области ужесточены штрафы для иностранных водителей за нарушения весогабаритного контроля.

Теперь штраф за проезд с перегрузом может составлять до 600 тыс рублей, такая же сумма наложена и за отказ от прохождения контроля.

Кроме того, за невыполнение требования Ространснадзора об остановке транспортного средства предусмотрены штрафы от 7 000 до 10 000 рублей. Повторное нарушение может привести к штрафу в 10 000 рублей или лишению прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Для контроля за соблюдением этих требований на дорогах региона установлены 17 автоматизированных пунктов весового и габаритного контроля.

Напомним, что в Новосибирске ситуация с бензином стабильна, но риски дефицита остаются.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.