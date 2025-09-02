В Новосибирске увеличили штрафы для водителей-иностранцев

В Новосибирской области ужесточены штрафы для иностранных водителей за нарушения весогабаритного контроля.

Теперь штраф за проезд с перегрузом может составлять до 600 тыс рублей, такая же сумма наложена и за отказ от прохождения контроля.

Кроме того, за невыполнение требования Ространснадзора об остановке транспортного средства предусмотрены штрафы от 7 000 до 10 000 рублей. Повторное нарушение может привести к штрафу в 10 000 рублей или лишению прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Для контроля за соблюдением этих требований на дорогах региона установлены 17 автоматизированных пунктов весового и габаритного контроля.

