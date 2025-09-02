В Новосибирске закончили ремонт дороги к Заельцовскому кладбищу

В Новосибирске завершили ремонт подъездной дороги к Заельцовскому кладбищу.

Работы, как сообщается, были выполнены в рамках муниципального контракта, их общая стоимость составила 11,7 миллиона рублей, согласно сообщению властей столицы Сибири.

В ходе ремонта подрядная организация полностью заменила асфальтовое покрытие на участке площадью почти три тысячи квадратных метров, отмечается в пресс-службе мэрии. Старое покрытие было демонтировано, затем дорожные рабочие подготовили прочное основание и уложили туда два слоя нового асфальта.

Движение по обновлённому участку дороги уже вскоре было открыто для автомобилистов.

Напомним, что ранее в Ордынском районе Новосибирской области досрочно ввели в эксплуатацию отремонтированный мост.