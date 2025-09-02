В Новосибирской области завершился прием заявок на охоту на косулю и лося

Прием заявок на участие в распределении разрешений для охоты на косулю и лося завершился в Новосибирской области.

Как сообщает пресс-служба регионального Минприроды, в новом сезоне 2025-2026 годов в общедоступных угодьях охотники смогут добыть 1 167 косуль и 132 лося.

Всего поступило более 37 тысяч обращений: свыше 21 тысячи на косулю и почти 16 тысяч на лося. Часть разрешений уже распределена среди участников мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания. Остальные квоты будут определены случайным образом.

2 сентября состоится жеребьевка в системе «Охота», где программа случайным образом выберет заявки в пределах установленного лимита. После процедуры будет опубликован официальный протокол результатов распределения разрешений.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске открылась крупнейшая выставка «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм».