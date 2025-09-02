В новосибирском аэропорту пассажирам отказали в посадке на рейсы

S7 отказали в посадке на рейсы в Новосибирске.

31 августа в новосибирском аэропорту Толмачёво четырем пассажирам с купленными билетами не позволили попасть на рейсы в Новый Уренгой и Сургут. Причиной отказа стало превышение числа пассажиров над доступными местами в самолётах, задержанных из-за опозданий предыдущих рейсов.

Компания S7 предложила альтернативные билеты на другие рейсы.

В результате Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров.

