В Ростове произошла атака беспилотников ВСУ. Что известно?

В Ростове-на-Дону загорелись верхние этажи двух домов после атаки БПЛА.

В ночь с 1 на 2 сентября в Ростове-на-Дону произошла атака беспилотников ВСУ, в результате которой загорелись верхние этажи двух многоквартирных домов в Левенцовском микрорайоне. Взрывы и яркие вспышки в небе были зафиксированы около 02:00. Очевидцы сообщили о громких звуках, предположительно, связанных с работой ПВО, сообщает News.ru.

По информации местных властей, повреждены дома на улицах Ткачева и Еременко, но пострадавших среди жителей нет. Для них организуют пункт временного размещения на базе школы. В городе также зафиксированы перебои с электроснабжением.

«В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачева и Еременко. Пострадавших среди людей нет», — написал глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что сейчас на месте работают экстренные службы и ПВО. Для координации работы сил на место происшествия выехали власти города и заместители губернатора. В свою очередь, глава Ростова Александр Скрябин подтвердил, что оба пострадавших дома находятся под контролем служб, а жителям оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, что из-за атаки БПЛА в Сочи более 150 пассажиров застряли в аэропорту Новосибирска.