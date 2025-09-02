82.76% -1.2
сегодня 18:31
общество

Водитель новосибирского троллейбуса скончалась в депо после смены

Фото: Сиб.фм

В ночь на 2 сентября в Новосибирске произошел трагический инцидент.

После завершения рабочей смены в кабине троллейбуса было обнаружено тело водительницы без признаков жизни.

ЧП случилось в филиале «Дзержинский троллейбусный», относящемся к муниципальному предприятию «Горэлектротранспорт». Женщина находилась за рулем машины маршрута № 22. Прибывшие медики констатировали смерть.

По данному факту Государственной инспекцией труда в Новосибирской области начато расследование. В настоящее время формируется комиссия для установления всех обстоятельств и причин гибели сотрудницы.

В рамках проверки запланированы опросы свидетелей, осмотр места происшествия, а также изучение документации, касающейся трудовой деятельности погибшей, в том числе соблюдения режима труда и отдыха.

Ранее Сиб.фм писал о том, что работник СО РАН умер в Новосибирске после укусов шершней.

0
Денис Дычаковский
Журналист

