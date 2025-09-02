Юные казаки-кадеты со всей Сибири померятся силами в рубке лозы и военно-исторической викторине в Новосибирской области

Соревновательная часть смотра-конкурса пройдет на площадке Казачьего кадетского корпуса имени Героя Российской Федерации Олега Куянова. Среди конкурсных дисциплин – военно-историческая викторина, строевая подготовка, конкурс казачьей песни, стрельба из лука, рубка лозы, метание ножа, огневая подготовка, стрельба, полоса препятствий, перетягивание каната, надевание и снятие индивидуальных средств защиты.



Как подчеркнула Валентина Дудникова, программа конкурса имеет очень важную духовно-нравственную составляющую: «Казачество – это часть истории России, часть нашей культуры, в его идеологии отражена душа русского народа. На смотре-конкурсе юноши будут исполнять старинные традиционные казачьи песни, которые уходят корнями в православную русскую культуру. Особое внимание мы уделяем викторине, которая включает вопросы, связанные с военной историей России, историей казачества, отдельными личностями. Для нас это не новый опыт – Правительство Новосибирской области совместно с Новосибирским отдельским казачьим обществом уже проводили смотр-конкурс в 2019 году. В этом году в соревнованиях примут участие 7 команд юношей в возрасте 14-17 лет из Алтайского и Красноярского краев, Республики Тыва, Иркутской, Омской, Томской и Новосибирской областей. Участников ожидают торжественные церемонии открытия и закрытия, культурно-досуговая программа и непосредственно соревнования», – рассказала замгубернатора.



Кадетское образование активно развивается и становится все более востребованным в Новосибирской области. Система кадетского образования региона представлена тремя государственными кадетскими корпусами и 116 кадетскими классами, открытыми на базе муниципальных образовательных организаций, причем за последние 5 лет кадетских классов стало в 2 раза больше. Всего в кадетских корпусах в 2025-2026 учебном году обучается более 1000 кадетов, в кадетских классах – порядка 2,5 тысяч. Основные общеобразовательные программы в кадетских классах интегрированы с дополнительными образовательными программами различной направленности и ориентированы на подготовку обучающихся к военной службе или службе в МЧС России. Кадетские классы имеют разные профили: оборонно-спасательный, казачий, военно-патриотический (морской), оборонно-спортивный, пожарно-спасательный, военно-патриотический, авиационно-технический.