В Новосибирской области нашли поселок-призрак с «мертвыми душами»

В России, в том числе и в Новосибирской области, есть почти опустевшие населенные пункты, которые числятся жилыми в официальных отчетах.

Ярким примером служит ситуация с поселком Антипинский. Формально в нем зарегистрированы 19 человек, что позволяет чиновникам отчитываться о ней как о населенном пункте. Но здесь фактически живёт всего две семьи. Отсутствие необходимой инфраструктуры признают и в местном сельсовете, называя главной причина оттока селян.

Две семьи живут в полузаброшенном населенном пункте. На бумаге дорога в поселке имеет твердое покрытие, но антипинцы говорят, что после дождя с трудом проезжают по ней после дождя. Местную воду они не пьют из-за высокого содержания железа и отмечают регулярные проблемы с электричеством. О каком развитии поселка может идти речь, если заселена едва одна его улица.

В сельской администрации отмечают, что ни за мерами поддержки, ни с жалобами жители ни обращаются, а решение об упразднении Антипинского вне их компетенции. Экономический фактор тоже играет важную роль. Качественное содержание инфраструктуры — дорог, электросетей, связи — для двух оставшихся семей едва ли экономически нецелесообразно.

Антипинский — не является исключением в данной ситуации, а представляет собой типичный портрет сотен российских деревень-призраков. Их немногочисленные жители остаются заложниками обстоятельств, привычки и проблем взаимодействия с местными властями.