сегодня 12:10
общество

В Новосибирской области ищут рыбака пропавшего на реке Бердь

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области продолжаются поиски 45-летнего Игоря Георгиевича Байдужа, который пропал после выхода на рыбалку на реку Бердь.

Как сообщается в социальных сетях, мужчина не вернулся домой, а позже была обнаружена его пустая лодка с заглохшим мотором и личными вещами внутри.

В настоящее время поисковые операции ведутся как на акватории реки, так и вдоль береговой линии. Волонтеры и спасатели просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении сибиряка, сообщить по известным телефонам экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске пропал 66-летний мужчина с собакой-самоедом.

Кристина Уколова
Журналист

