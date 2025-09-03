В Новосибирской области ищут рыбака пропавшего на реке Бердь

В Новосибирской области продолжаются поиски 45-летнего Игоря Георгиевича Байдужа, который пропал после выхода на рыбалку на реку Бердь.

Как сообщается в социальных сетях, мужчина не вернулся домой, а позже была обнаружена его пустая лодка с заглохшим мотором и личными вещами внутри.

В настоящее время поисковые операции ведутся как на акватории реки, так и вдоль береговой линии. Волонтеры и спасатели просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении сибиряка, сообщить по известным телефонам экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске пропал 66-летний мужчина с собакой-самоедом.