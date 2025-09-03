Атомный завод рядом с домом — это безопасно?

Специалисты-экологи ПАО «НЗХК» провели выездную проверку показателей концентрации химических веществ и радиации в Новосибирске. Замеры были сделаны в нескольких важных для горожан точках: возле жилых домов вблизи завода и на озере Спартак.

Такая проверка — реальный шанс увидеть, что на самом деле происходит с экологической ситуацией в городе, где работает одно из крупнейших предприятий атомной отрасли России.

«Современная история знает тяжелые примеры, и, разумеется, жители волнуются: а возможно ли здесь нечто подобное?» — комментирует Алексей Гаршин, начальник лаборатории ядерной и радиационной безопасности, охраны окружающей среды и промсанитарии ПАО «НЗХК». Когда рядом с домом работает завод по производству ядерного топлива для атомных электростанций, люди хотят знать: чем они дышат, что попадает в воду, какие риски действительно им угрожают.

«Согласно действующим законодательным и нормативным документам мы проводим экологический мониторинг и контроль радиационной обстановки в санитарно-защитной зоне, которая ограничивается территорией завода, — объясняет Иван Пильчик, заместитель главного инженера по ядерной, радиационной, промышленной безопасности и экологии – начальник отдела охраны труда ПАО «НЗХК».

— Но дополнительно, учитывая внимание к деятельности предприятия со стороны общественных организаций и населения, мы осуществляем контроль соблюдения санитарно-гигиенических нормативов в жилой застройке, на близлежащих водных объектах, а также и на расстоянии 30 километров от предприятия — чтобы иметь возможность отслеживать долгосрочные изменения», — поясняет он.

На экологический рейд выехала «Автоматизированная система экологического мобильного комплекса аварийного реагирования», – мобильная лаборатория на базе автомобиля «ГАЗ». Для замеров использовалось различное оборудование. В том числе, МКС11 – прибор для измерения радиоактивных излучений: альфа-, бета-, гамма. В городской среде наиболее важным является измерение мощности дозы гамма-излучения, которое способно проникать через бетонные конструкции и одежду, и которое представляет наибольшую угрозу для человека.

«Согласно нормативным актам для города, допустимый уровень гамма-излучения — 0,3 микроЗиверта в час. У нас сегодня получилось 0,04 мкЗв/час в городе и 0,057 мкЗв/час возле озера, что значительно меньше нормативного уровня. Для примера — если вы летите в самолёте, вы будете находится в поле гамма излучения мощностью около 2,4 мкЗв/час. Здесь — в десятки раз меньше», — добавляет Иван Пильчик.

Параллельно велись замеры содержания вредных химических веществ в атмосферном воздухе. Здесь важно было узнать концентрации хлора, ртути и диоксида азота — даже небольшие дозы таких веществ достаточно токсичны и способны причинить серьезный вред здоровью человека.

Именно эти вещества, так или иначе связаны с профильной деятельностью предприятия. Вместе с тем, эксплуатация автотранспорта наносит более ощутимый вред экологии выбросами СО, СО2, взвешенных веществ и других продуктов горения.

«Мы работаем с веществами, которые в малых концентрациях могут попасть в атмосферу в результате деятельности НЗХК, основные — это ртуть, хлор, диоксид азота. Для проведения измерений мы используем оборудование, позволяющее сразу получить результат без необходимости проведения лабораторных исследований. Всё в пределах нормы — никаких отклонений не зафиксировано», — говорит Иван Пильчик.

Собрали пробы воды из озера. Это важно, так как вода — среда, в которой загрязнители могут копиться постепенно, даже при небольших выбросах химического производства. Пробы воды будут проанализированы в лаборатории — в первую очередь на содержание урана, ртути и лития, которые могут растворяться в воде или копиться в донных отложениях.

Согласно отчёту за 2024 год, совокупный объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составил 18,65 тонны. При этом установленный лимит — 134 тонны в год. То есть фактический показатель оказался почти в семь раз ниже порогового значения.

Что касается конкретных компонентов (уран, хлор, ртуть), превышений по ним не зафиксировано. Ни в воздухе, ни в почве, ни в воде. Как утверждают специалисты, подобная ситуация сохраняется на протяжении всей истории наблюдений.

«Мы проводим эти наблюдения много лет. Никогда не было превышений. Все делается для того, чтобы и в дальнейшем значения контролируемых показателей находились ниже установленных нормативов. Экологические отчёты находятся в открытом доступе», — говорит Алексей Гаршин, главный физик предприятия.

НЗХК отнесён к третьей категории по уровню радиационной опасности. Это означает, что даже при условной нештатной ситуации потенциальное воздействие на внешнюю среду ограничивается территорией завода.

При этом на случай ЧС предусмотрен набор протоколов для реагирования на ситуации самого разного характера. За исполнением требований следят профильные специалисты и эксперты контрольных ведомств, в том числе на федеральном уровне.

В 2024 году ПАО «НЗХК» направило на реализацию экологических проектов 66,5 миллионов рублей. За последние пять лет – более 380 миллионов рублей. Средства вложили в обновление оборудования – замкнутые системы водоснабжения, модернизацию системы газоочистки, на обращение с материалами загрязнёнными радионуклидами. Помимо этого, на объекте действует система экстренного оповещения — автоматизированный комплекс, установленные посты которого ведут непрерывный контроль уровня гамма-излучения и ряда химических соединений. В их числе — диоксид азота и пары соляной кислоты. При отклонении от нормы данные в режиме «реального времени» автоматически поступают в подразделение МЧС.

Выполняя непростую работу по мониторингу экологической обстановки эксперты ПАО «НЗХК» уделяют вопросам экологической безопасности большое внимание.

«Мы внимательно следим за экологической обстановкой в районе предприятия, чтобы при необходимости сразу реагировать. Это очень важно и для нас, и для населения», — сообщает Алексей Гаршин.

«Я живу в этом городе. Здесь живёт моя семья. Я хочу, чтобы я и мои дети жили в чистом городе. Вот в чем для меня заключается экологическая безопасность», — говорит Иван Пильчик.

Новосибирский завод химконцентратов (ПАО «НЗХК») – один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для атомных станций и исследовательских реакторов в России и за рубежом. Деятельность завода также включает производство металлического лития и соединений на его основе. Входит в структуру Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Это ключевое производство Росатома работает под контролем Ростехнадзора, Росприроднадзора, Роспотребнадзора и целого ряда других федеральных природоохранных и отраслевых регуляторов. Согласно законодательству, обязательные замеры должны проводиться только на территории завода, но у НЗХК другой подход — программа мониторинга охватывает куда большую зону.