Блогера из Новосибирска Сергея Орешкина более полугода травят хейтеры

Блогер из Новосибирска Сергей Орешкин, чья аудитория в социальных сетях достигает 1,5 миллиона подписчиков, столкнулся с масштабной травлей.

Последние полгода он и его семья подвергаются атакам со стороны хейтеров.

Как рассказал блогер, недоброжелатели, предположительно школьники, создающие фейковые аккаунты, нашли его личные данные. Они организовали массовую доставку нежелательных товаров на его домашний адрес. Ежедневно курьеры привозят около 15-20 заказов, среди которых еда, пиво, корм для животных и товары для взрослых. Помимо этого, на его имя постоянно вызывают такси. Об этом пишет издание "АиФ-Новосибирск".

Сергей Орешкин отметил, что некоторые из хейтеров открыто признаются в стримах в организации этой травли. Несмотря на попытки блокировки, каждый день появляются новые аккаунты, с которых продолжаются атаки.

Блогер, который до конца прошлого года работал дворником и рассказывал об этом в своем блоге, подчеркнул, что живет с матерью-инвалидом, которой оказывает материальную и физическую помощь. В настоящее время он проводит ремонт в квартире на средства, заработанные благодаря стримам.