Девять дней до выборов в Новосибирске: зачем так много и так высоко?

Предвыборная гонка в Новосибирской области близится к завершению и читатели Сиб.фм продолжают делиться интересными примерами того, как кандидаты в депутаты стараются привлечь избирателей.

Сегодняшний пример нашелся возле одной из станций метро. Возможно, у кого-то нашлись лишние листовки и стремянка – и он решил воспользоваться одной вещью, чтобы расклеить другие.

А может, он просто выбрал место, откуда плакаты уж точно никто не сорвет. Потому что не дотянется. Легко ли будет их читать случайным прохожим – это уже другой вопрос.

Кстати, раньше на этой стене, по словам местных жителей, было граффити «ЗАЧЕМ?». Сейчас его закрасили, но зря – такой вопрос сегодня весьма уместен.