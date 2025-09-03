Единственный психологический Форум — «Психология будущего», объединяющий разные подходы!

Если вы:

– Практикующий психолог или коуч и хотите взять новые методики, применимые сразу

– Родитель, который хочет понять своего ребёнка и перестать кричать “на автомате”

– Педагог, HR или управленец, который хочет прокачать эмоциональный интеллект

– Или просто человек, который хочет разбираться в себе и управлять своей жизнью, а не зависеть от эмоций

Что вы получите:

1. Современные методы, практики и инструменты от ТОП-спикеров

-Только то, что реально работает. Без воды. Без мотивационного шума.

2. Методики, которые можно применять уже завтра

-В работе, в семье, в жизни. Для практиков, родителей, преподавателей, управленцев.

3. Живое, развивающее окружение

-Кейсы, обсуждения, личные разборы ситуаций. Вы не просто слушатель, а включенный участник процесса.

4. Мощную перезагрузку и поддержку

-Это точка роста, к которой вы будете возвращаться.

С кем вы встретитесь на форуме:

-Ирина Путинцева — директор МАОУ ОЦ «Горностай»,

Почётный работник образования РФ, награждена медалью «За заслуги перед Отечеством»

-Артём Толоконин — к.м.н., врач-психиатр, сексолог, автор книг

«Практическая психосоматика», «Секреты успешных семей», 30 лет практики

-Елена Хмелева — ректор Международного института интегративной психологии и спорта,

клинический, семейный, спортивный психолог

-Сергей Золотарёв — гештальт-терапевт,

директор учебно-научного центра психологии НГУ, член терапевтической лиги и другие

Можно участвовать очно в Новосибирске или онлайн из любой точки.

Уже 14 сентября!

Переходи на сайт: https://eqskill.ru и бронируй места!

18+

Реклама. ИП Лукашенко Марина Сергеевна. ИНН 541005664165 Erid:2W5zFHoSHqS