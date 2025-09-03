Егор Крид схлестнулся с Мизулиной на фоне "голой вечеринки": что известно о конфликте

Концерт популярного певца Егора Крида в московских «Лужниках» спровоцировал масштабный публичный скандал с участием сенатора Екатерины Мизулиной.

Конфликт разгорелся вокруг обвинений в «развратных действиях» и перешел на личности, вскрыв старые скелеты в шкафу обоих сторон.

Повод для скандала

После концерта, который имел возрастную маркировку «12+», в социальные сети и СМИ начали поступать жалобы от родителей, посетивших мероприятие с детьми. Они выражали возмущение откровенными сценами и костюмами танцовщиц на сцене, заявив, что ожидали более «безопасного и семейного» шоу.

Официальное требование Мизулиной

Используя этот общественный резонанс, глава «Лиги безопасного интернета» и сенатор Екатерина Мизулина назвала выступление Крида «голой вечеринкой». В своем Telegram-канале она связала инцидент с проведением СВО и традиционными ценностями.

«Как такое возможно на одной из главных концертных площадок страны? Три с половиной года идет СВО. Каждый день гибнут люди. Наши ребята на фронте точно за это воюют?» — написала Мизулина.

Она сообщила, что направит обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру с требованием проверить певца на предмет «умышленного совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних». Мизулина также призвала СМИ не публиковать видеозаписи с концерта, сославшись на постановление пленума Верховного суда.

Жесткий ответ Крида

Певец выждал паузу и опубликовал развернутый ответ, в котором не только отверг обвинения, но и перешел в контратаку.

Крид заявил, что не считает «красиво поставленный танцевальный номер» и поцелуй развратными действиями, подчеркнув, что поцелуи являются «неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений».

Основной удар он направил на личную жизнь Мизулиной, напомнив о ее отношениях с певцом SHAMAN.

«Зато, я считаю, что разрушать семью в ГОД СЕМЬИ и потом бегать по школам пиарить эту историю, отвратительно наигранно сосаться на глазах у восьмилетних ребят – это не просто совращение несовершеннолетних... у этих детей навсегда разрушена психика», — написал Крид, намекая на публичный поцелуй пары в одной из школ.

Певец также обвинил сенатора в лицемерии и использовании важных государственных тем для набора политических очков и травли тех, кому она «завидует».

Что дальше?

В качестве жеста доброй воли Егор Крид пообещал «переделать и доработать» спорный номер, чтобы в дальнейшем не давать повода для критики. Однако скандал уже вышел за рамки простой дискуссии о морали. Официальное обращение Мизулиной в правоохранительные органы означает, что история может получить продолжение в виде официальной проверки. Конфликт перетек из плоскости этики в острую личную перепалку, за которой теперь следят миллионы.