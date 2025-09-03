Количество высокооплачиваемых рабочих мест увеличилось в Новосибирске

В регионе увеличилось количество высокооплачиваемых рабочих мест.

В Новосибирской области количество высокопроизводительных рабочих мест выросло на 5,2% по сравнению с прошлым годом, составив 422 вакансии на каждую тысячу трудоустроенных граждан.

По данным РИА-рейтинг за 2024 год, лидером по количеству таких вакансий стали обрабатывающие производства региона. Новосибирская область заняла 11-е место среди субъектов РФ по этому показателю.

Напомним, что первое полугодие с убытками закончила треть новосибирских бизнесов.