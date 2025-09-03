82.76% -1.2
сегодня 08:36
общество

Кредиты на 10 млрд рублей привлекла Новосибирская область

Фото: Сиб.фм

Минфин Новосибирской области заключил соглашения с Совкомбанком и банком «Левобережный» о привлечении кредитных линий на сумму 10 миллиардов рублей.

Уточняется, что соглашения включают 10 возобновляемых линий на 720 дней и 10 невозобновляемых — на 365 дней. Средства будут использованы для покрытия дефицита бюджета и погашения долгов.

Банк «Левобережный» предоставит одну невозобновляемую кредитную линию на 500 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Ранее Сиб.фм писал о том, что материалы дела о хищениях в аквапарке Новосибирска передадут фигурантам.

Валерия Митрохина
Журналист

