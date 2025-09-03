В мэрии Новосибирска «липовому» вандалу предложили трудоустройство в «Горзеленхозе»

На улице Ядринцевской в Новосибирске полностью восстановлена аллея молодых лип, поврежденная неизвестным вандалом в воскресенье.

Как сообщила заместитель начальника управления озеленёнными общественными пространствами мэрии Евгения Перова, специалисты «Горзеленхоза» оперативно выкопали сломанные деревья и уже в понедельник высадили новые саженцы.

По предварительным оценкам, ущерб от действий мужчины составляет около 200 тысяч рублей. Из восьми поврежденных деревьев шесть оказались уничтожены безвозвратно, двум удалось восстановиться.

«Это были затраты и на приобретение, и на почти полтора месяца обслуживания», — уточнила Перова.

В настоящее время вопросом поиска вандала занимается полиция. Чиновница выразила надежду, что благодаря общественному резонансу виновный может добровольно явиться с повинной. В случае установления личности ему грозят штрафные санкции, хотя в мэрии считают, что показательной мерой стали бы принудительные работы по озеленению города.

Это не первый случай вандализма в отношении городских насаждений. Зимой аналогичный инцидент произошел с липами на площади перед цирком, а в сквере имени Калинина собаки повредили кору деревьев во время тренировок. В мэрии подчеркивают, что единственным эффективным методом борьбы с такими случаями остается просвещение и воспитание экологической культуры горожан.

Новые липы высажены с закрытой корневой системой, что гарантирует их приживаемость до наступления холодов. Осенний период, по словам Перовой, даже более благоприятен для посадок, чем весенний, поскольку специалисты «Горзеленхоза» не отвлечены на цветочное оформление города. Полноценные осенние посадки деревьев и кустарников стартуют в Новосибирске через две недели.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске неизвестный ломает липы у Центрального парка.