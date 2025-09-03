Новосибирская область вместе со всей страной отметила День солидарности борьбы с терроризмом

На площади им. Пименова 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, прошла акция «Помним Беслан» как дань памяти погибшим.

В памятном мероприятии, посвящённом памяти жертв трагедии 1–3 сентября 2004 года в школе №1 г. Беслана (Северная Осетия – Алания), приняли участие более тысячи человек.

Организатором акции выступил департамент молодежной политики Новосибирской области во взаимодействии с Агентством поддержки молодежных инициатив и Новосибирским государственным университетом экономики и управления. Представители органов государственной власти и местного самоуправления, ветераны военной службы, участники специальной военной операции, участники проекта «Герои НовоСибири», школьники, студенты новосибирских вузов, курсанты, жители г. Новосибирска зажгли лампады, свечи, почтили память погибших при теракте минутой молчания. У участников акции также была возможность написать слова соболезнования жителям Беслана, пострадавшим от рук террористов. Письма новосибирцев будут переданы членами молодежной делегации, которые посетят Республику Северная Осетия–Алания.

Также в День солидарности в борьбе с терроризмом урок мужества для кадетов провел участник проекта «Герои НовоСибири» Андрей Котенев, участник специальной военной операции, проходящий стажировку в министерстве образования региона. Он поделился своей историей, историями своих боевых товарищей, акцентировал внимание на памятных датах. «В 2004 году я служил в специальном отряде быстрого реагирования ГУВД по Новосибирской области, и в июне наш отряд работал в Ингушетии. Беслан находится на границе Ингушетии и Северной Осетии, и когда случилась трагедия в Беслане, нас привлекли к блокированию границ рядом с населенным пунктом. Очень страшная обстановка, большое горе, которое коснулось всех», – вспоминает Андрей Котенев.

На уроке мужества с пятиклассниками обсудили понятия «терроризм» и «террорист», познакомили с основными правилами поведения в условиях теракта, а также указали на важность проявления сочувствия и милосердия к жертвам трагических событий. «Мне нравится работать с детьми – они часто проявляют интерес к подобным темам, и очень важно прививать им чувство патриотизма именно тогда, когда им интересно, – подчеркнул Андрей Котенев. – Вообще, на мой взгляд, патриотизм начинается с семьи. Я вспоминаю свое детство, и дух патриотизма был вокруг нас. Научить этому, наверно, нельзя, но можно создать окружающую обстановку, пропитанную любовью к своей стране, своей малой родине, своей семье».