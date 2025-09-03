82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
03 сентября, 10:49
пробки
5/10
погода
+14.5°C
курсы валют
usd 80.59 | eur 93.83
82.76% -1.2
сегодня
03 сентября, 10:49
пробки
5/10
погода
+14.5°C
курсы валют
usd 80.59 | eur 93.83
сегодня 10:15
проиcшествия

Новосибирца задержали за нападение на несовершеннолетнего

Фото: Сиб.фм

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в разбойном нападении на несовершеннолетнего.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, 8 августа 2025 года в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на несовершеннолетнего у дома на улице Татьяны Снежиной в Новосибирске — мужчина похитил у подростка более одного полного рублей. В ходе расследования был задержан ранее судимый 23-летний мужчина.

Сейчас правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства преступления.

Напомним, что экс-топ-менеджеры АСВ признали хищение доходов «Аквамира» на 4 млрд.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.