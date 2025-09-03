Новосибирца задержали за нападение на несовершеннолетнего

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в разбойном нападении на несовершеннолетнего.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, 8 августа 2025 года в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на несовершеннолетнего у дома на улице Татьяны Снежиной в Новосибирске — мужчина похитил у подростка более одного полного рублей. В ходе расследования был задержан ранее судимый 23-летний мужчина.

Сейчас правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства преступления.

