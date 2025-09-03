Опубликован лунный календарь новосибирского садовода на начало осени

Лунный календарь новосибирского садовода на сентябрь составили эксперты.

С приходом сентября у садоводов Новосибирской области наступает ответственный период подготовки участка к зиме. Об этом пишет "АиФ-Новосибирск".

Важными задачами являются высадка озимых культур, в частности лука и чеснока, а также приведение в порядок почвы. Специалисты рекомендуют согласовывать эти работы с фазами Луны для достижения наилучшего результата.

Наиболее подходящими для большинства садово-огородных работ в этом месяце считаются 3, 25 и 30 сентября. Благоприятными днями также названы 1, 2, 4, 7, 9, 11, 16, 17, 24 и период с 26 по 28 сентября. Нейтральными, когда деятельность не принесет ни особого вреда, ни пользы, являются 5, 6, 8, 10-15, 18, 19, 22, 23 и 29 сентября. От любых работ на земле настоятельно рекомендуется воздержаться 20 сентября, а 21 число считается крайне неблагоприятным.

Для ухода за всеми видами капусты идеально подходят 3, 4, 7, 11, 16, 17, 25, 26 и 30 сентября. Эти же дни, за исключением 9 и 30 числа, благоприятны для работы с редисом. Посадку зелени, такой как салат, петрушка и укроп, следует запланировать строго на 7, 9 или 16 сентября.

Цветоводам рекомендуется 24 сентября заняться посадкой двулетних и многолетних цветов, а также провести необходимые работы с луковичными растениями. Для высадки саженцев плодовых деревьев, включая яблони, груши и вишни, оптимально выбрать 3, 4, 7 или 30 сентября. При этом заготовку черенков для последующего укоренения в сентябре проводить не следует.

