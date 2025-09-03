СГУГиТ успешно представил инновации на фестивале «ТехноАрт 2025»

С 29 по 31 августа в Новосибирске на площади перед кинотеатром «Победа» проходил масштабный технологический фестиваль «ТехноАрт 2025». Активное участие в мероприятии принял Сибирский государственный университет геосистем и технологий, который представил горожанам и гостям фестиваля свои передовые разработки в области геодезии, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Стенд университета посещал Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Витальевич Васильев. Он высоко оценил представленные экспозиции, пообщался с научно-педагогическими сотрудниками и студентами.

В рамках фестиваля СГУГиТ представил гостям:

- результаты актуальных исследований гравитационного поля Земли;

- инновационные проекты лаборатории искусственного интеллекта;

- онлайн-сервис преобразования координат;

- программное обеспечение и приборы для геодезического мониторинга.

Стенд университета пользовался огромной популярностью. Посетители смогли не только увидеть уникальные разработки, но и принять участие в интерактивных демонстрациях, задать вопросы экспертам и узнать о возможностях обучения в одном из ведущих отраслевых вузов страны.

– На «ТехноАрте» я в первый раз, эмоции положительные, потому что подходит очень много заинтересованных ребят и специалистов. Многие удивляются тому, что такое геодезия, тому, что у нас есть такой замечательный университет, в котором все такие интересные научные направления изучаются. Здесь мы рассказываем об автоматизированном мониторинге, о высшей геодезии, о космической геодезии, что такое спутниковая геодезия, гравиметрия и многом другом. На самом деле это очень вдохновляет юных ребят, которые только выбирают, куда им поступать. За дни проведения «ТехноАрта» даже нашли партнерский контакт. Представитель геодезической фирмы искал студентов к себе на практику. Мы порекомендовали наш ИГиМ и поделились контактами для связи, – поделился Сергей Владимирович Долин, младший научный сотрудник НИИ Стратегического развития, к.т.н., старший преподаватель СГУГиТ.

Мероприятие стало отличной площадкой для диалога между наукой, образованием, бизнесом и обществом, наглядно показав, как современные технологии и научные достижения меняют мир к лучшему.