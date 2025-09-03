«Социальная инициатива – как важный фактор успеха бизнеса»: на «Технопроме» прошел круглый стол, посвященный социальной ответственности бизнеса

Управляющий филиалом Банка Уралсиб в Новосибирске Наталья Голубева, руководитель Зеленого движения «ЭКОНАВИГАТОР» Ольга Чернавина и бизнес-консультант Валентина Воронцова приняли участие в круглом столе «Бизнес для общества», который прошел на площадке форума «Технопром-2025» в студии «BFM-Новосибирск».

В последние годы Уралсиб активно участвует в реализации культурных, спортивных и экологических программ и проектов региона, особое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения. Новосибирский филиал Банка Уралсиб проводит уроки финансовой грамотности в детских учреждениях города. По словам Натальи Голубевой, такая программа существует уже два года, причем для каждой возрастной группы – своя.

Банк подготовил отдельные материалы для дошкольников, школьников и студентов, а сейчас разрабатывает программу для пенсионеров.

«Маленькие детки вполне способны понять, что такое деньги, откуда они берутся, и как следует к ним относиться», – отметила Наталья Голубева.

Всего, по ее словам, Уралсиб в Новосибирске с начала года провел 68 уроков на тему финансовой грамотности, а до конца 2025 года планируется еще около сорока.

Спорт, культура, экология

«Важным культурным проектом этого года для города стала выставка «Победителям посвящается», приуроченная к 80-летию Победы. Генеральным партнером выступил Уралсиб, организатором – Новосибирский государственный художественный музей. Первоначально предполагалось, что выставка будет работать три месяца, позднее ее продлили еще на три месяца. Всего в экспозиции представлено 120 экспонатов.

Кроме этого, Банк Уралсиб стал партнером межрегионального конноспортивного турнира «Большой сибирский круг», который прошел 9 августа в Новосибирске на ипподроме.

Большое внимание мы уделяем экологическому направлению: за четыре года в Новосибирске наши сотрудники приняли участие или организовали 25 экологических инициатив. Буквально несколько дней назад, 26 августа, сотрудники Уралсиба приняли участие в акции «Рыбе – жить», выпустив 7 тысяч мальков сазана в водоемы», — отметила Наталья Голубева.

Ольга Чернавина, руководитель Зеленого движения «ЭКОНАВИГАТОР» и координатор проекта «Рыбе – жить», напомнила о том, что в июне наконец-то вступил в силу принятый в 2021 году региональный закон «Об экопросвещении».

«Проекты были и раньше, но в прошлом все работали поодиночке, а сейчас люди все чаще объединяют усилия. И я не могу этому не радоваться – без поддержки бизнеса нам было бы сложно реализовывать проекты. От себя добавлю, что человек, который побывал на субботнике, больше не бросит мусор под ноги. Это и называется социальной ответственностью – вовлекать личным примером в такие проекты, воспитывать бережное отношение к природе – рассуждает она.

Сегодня, по словам Ольги Чернавиной, главной целью остается просвещение населения. В мае 2025 года вышла первая книга о реке для детей. Её можно получить бесплатно на экологических мероприятиях, а с 1 сентября она пополнит собой школьные библиотеки.

Ольга обратила внимание на то, что не стоит путать цель работы компании с ее миссией. Ни одна компания на вопрос о том, какая у нее миссия, не отвечает цифрами или словами в духе «прибыль» или «выручка», они отвечают: «Изменить жизнь людей к лучшему...».

Причем социальную составляющую, по ее мнению, не стоит воспринимать как некую «нагрузку»: сейчас, когда социальные проекты интересны всем (включая власти и общество), участие в них может принести весомый результат и в плане развития бизнеса.

«Взаимодействие с властями, с потребителями, с коллегами по рынку – тоже дорожает. С учетом того, сколько сегодня стоит привлечение одного покупателя, тратиться на прямую рекламу уже не так интересно, как раньше. Если потратить эти же деньги на что-то, что можно озвучить как «они создают наш мир, они создают наше будущее» – эффект будет несравнимо лучше», – рассуждает Валентина Воронцова.

Была затронута и «внутренняя» социальная составляющая, которая затрагивает и такую актуальную сегодня проблему, как кадровый голод.

«Я согласна с Валентиной – работодателей можно менять часто и долго. Но если человек разделяет ценности компании, врастает в его экосистему – таких переманить очень нелегко», – говорит Наталья Голубева. Она вспоминает, что на собеседованиях все чаще в качестве положительных черт соискатели упоминают не только профессиональный опыт, но и участие в социальных инициативах, софт-скиллы, умение найти общий язык с общественными организациями. Сегодня такие навыки действительно хорошо помогают в работе.

Участники круглого стола связали данный тренд со сменой поколений – если у поколений X и Y базовым вопросом при устройстве на работу была зарплата, то у «зумеров» в их возрасте интересы уже другие.

«Иными словами, им в первую очередь нужны не длинные деньги, за которые «можно и потерпеть» – а интересен ли им проект, над которым они работают.

Социальная инициатива превращается в социальный лифт – в буквальном смысле», – подытоживает Валентина Воронцова.

Вовлечение сотрудников в организацию и реализацию социальных проектов дает не только профессиональный рост, расширяет кругозор, но и воспитывает гражданскую ответственность. Совместная работа региональных предприятий, организаций и бизнеса всегда давала отличные результаты и в дальнейшем такой симбиоз позволит реализовать еще больше социально- значимых проектов, к такому выводу пришли участники круглого стола.