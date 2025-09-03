82.76% -1.2
сегодня 09:34
общество

Сразу 15 рейсов задерживаются в новосибирском аэропорту

Фото: Сиб.фм

Новосибирцев предупредили о задержках рейсов.

Сегодня, 3 сентября, в новосибирском аэропорту задерживаются 15 рейсов, большинство из которых прибудут на 2-3 часа позже.

По данным онлайн-табло аэропорта, отмена коснулась рейса из Екатеринбурга, а задержки затронули рейсы из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Читы, Благовещенска, Хабаровска, Якутска, Южно-Сахалинска, Норильска, Магадана, Братска, Волгограда, Махачкалы и Нижневартовска.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирскую авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения прав пассажиров.

0
Валерия Митрохина
Журналист

