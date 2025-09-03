ЦБ установил официальные курсы валют на 3 сентября

Центральный банк России опубликовал официальные курсы валют на 3 сентября. Рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику: укрепился к евро и юаню, но ослаб к доллару США.

Курс доллара вырос на 0,17 рубля и составил 80,59 рубля. При этом евро подешевел на 0,55 рубля, опустившись до 93,84 рубля. Курс юаня снизился незначительно — на 0,0061 рубля, до 11,26 рубля.

Как отмечает аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева, после прекращения свободных биржевых торгов долларом и евро ЦБ изменил методику расчета официального курса. Теперь регулятор использует данные о реальных сделках между банками на внебиржевом рынке. Для обеспечения репрезентативности учитываются только операции с участием минимум трех различных банков. При отсутствии сделок с долларом или евро курс рассчитывается через другие валюты, в частности через юань.

Официальный курс ЦБ публикуется каждый рабочий день примерно до 18:00 по московскому времени и действует на следующий день. Отличие от курсов в обменных пунктах объясняется разным назначением: официальный курс используется для бухгалтерских, налоговых и отчетных целей, тогда как банки и обменники формируют курсы с учетом собственной маржи и текущего рыночного спроса.