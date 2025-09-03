В Новосибирске группа "7Б" выступит на фестивале "Русское лето"

6 сентября в Новосибирске на Михайловской набережной пройдет масштабный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию».

Мероприятие объединит жителей и гостей города для того, чтобы вместе почувствовать гордость за достижения страны, вспомнить её героическую историю и прикоснуться к богатому культурному наследию.

Программа фестиваля, посвященная Году защитника Отечества и 80-летию Победы, будет построена вокруг тем патриотизма, благодарности воинам и поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Центральным событием станет большой праздничный концерт. На сцену выйдет легендарная рок-группа «7Б», известная своими песнями о России и активной поддержкой российских бойцов, в том числе выступлениями в зоне СВО. Также в программе заявлена певица Мари Мар с проникновенными композициями о любви, вере и надежде, которая неоднократно участвовала в концертах для военнослужащих.

Публику также ждут выступления региональных коллективов: хореографических ансамблей «Свободный балет», «Весна» и «Зарянка», ансамбля народной песни «Сударыня», творческого объединения «НепростоДети», кавер-группы «Море» и солистов Новосибирского музыкального театра.

Помимо концертной программы, для гостей фестиваля подготовлены спортивные состязания, творческие мастер-классы и интерактивные площадки. В спортивной зоне «Сильнейшая нация мира» пройдут показательные выступления по самбо и карате, а также шахматные турниры.

Для юных посетителей организуют специальную зону «Мечтай в России», где дети смогут поделиться своими представлениями о будущем страны и рассказать о собственных профессиональных устремлениях.

В зоне Народного фронта все желающие смогут написать открытки со словами поддержки для участников СВО, поучаствовать в сборе гуманитарной помощи и ознакомиться с мобильной фотовыставкой портретов военнослужащих и образцов военной техники.

Мероприятие начнется в 15:00. Вход свободный. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Более подробная информация о программе доступна на сайте русскоелето.рф.

12+