В Новосибирской области стартовал дополнительный период сдачи ОГЭ

В Новосибирской области начался дополнительный период сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников, не прошедших аттестацию в основные сроки.

Первым испытанием для школьников стала математика. По информации регионального Минобразования, этот предмет в форме ОГЭ сдавали более 2700 учащихся, явка на экзамен превысила 90%. Еще 136 человек прошли испытание в формате государственного выпускного экзамена (ГВЭ), где явка также оказалась высокой.

Для получения аттестата об окончании 9 класса учащимся необходимо успешно сдать четыре предмета: два обязательных (русский язык и математику) и два на выбор.

Следующим этапом станет экзамен по русскому языку, который запланирован на 5 сентября. Далее, 9 сентября, пройдут испытания по истории, биологии, физике и географии, а 12 сентября — по обществознанию, химии, информатике, литературе и иностранным языкам. Для пересдачи в расписании предусмотрены резервные дни с 17 по 23 сентября.

Результаты экзамена по математике будут известны не позднее 10 сентября.