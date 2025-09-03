ВТБ поддержит программу сохранения исчезающих диких животных России

Банк обеспечит комплекс мер по восстановлению популяции диких животных, которые находятся в России под угрозой исчезновения. Это лошади Пржевальского, степные антилопы (сайгаки) и снежный барс (ирбис). Об этом на ВЭФ-2025 заявил советник президента – председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы Петр Шпиленок.

Инициативы направлены на создание природной инфраструктуры для редких животных, образовательные и просветительские мероприятия, которые привлекут внимание к проблеме их полного исчезновения. Лошадь Пржевальского почти полностью исчезла к середине 20 века, вид начинает восстанавливаться только благодаря программам реинтродукции. Сайгаки за последние десятилетия потеряли почти всю популяцию из-за неконтролируемой охоты и опустынивания степей. Сохранение этих видов критически важно не только для поддержания биоразнообразия, но и для сбалансированности экосистем. Сохранением, разведением и увеличением числа животных будет заниматься фонд «Живая природа и мир».

«В июне мы объявили о планах по созданию системы поддержки особо охраняемых природных территорий. Объединение экспертизы фонда и ресурсов банка позволит масштабировать эту инициативу, и найти новые возможности для сохранения видов, находящихся на грани исчезновения», – отмечает Пётр Шпиленок.

«Наша страна необъятна, её природное богатство – впечатляюще. Сохранить живую природу, минимизировать последствия развития нашего общества, передать последующим поколениям это уникальное наследие – важная цель. Мы поддерживаем проекты и организации с очень чёткими и понятными задачами, решение каждой из которых приближает нас к достижению главной цели. Например, зная, что сайгакам в степи сложно выживать без пресной воды – финансируем работы по очистке каналов в Калмыкии», – комментирует Анастасия Потёкина, председатель благотворительного фонда «Живая природа и мир».

Еще одно направление сотрудничества – сохранение снежного барса – одного из самых редких хищников планеты, занесенного в Красную книгу. В рамках проекта запланированы съемки документального фильма «Люди и барсы», издание специализированной энциклопедии, создание полного каталога всех 87 особей ирбиса, обитающих на территории России, а также разработка образовательных программ для детей.