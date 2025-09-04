Федеральные льготники Новосибирской области определяются с формой соцпакета на 2026 год

Федеральные льготники Новосибирской области должны до 1 октября определиться с формой получения набора социальных услуг на 2026 год.

Соответствующее напоминание распространило Отделение Социального фонда России по Новосибирской области.

Набор социальных услуг включает обеспечение бесплатными лекарствами по рецептам, путевки на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Ежемесячная денежная стоимость всего набора с 1 февраля 2025 года установлена в размере 1728,46 рубля. Эту сумму получают те, кто решил полностью отказаться от натуральной формы соцпакета.

Если льготник не планирует менять текущую форму получения услуг, обращаться в Социальный фонд не требуется — ранее выбранный вариант сохранится автоматически. Для изменения формата необходимо подать заявление до 1 октября через портал госуслуг, в многофункциональном центре или клиентской службе фонда. Выбранная форма получения набора социальных услуг начнет действовать с 1 января 2026 года и сохранится на весь следующий год.

