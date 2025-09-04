Греф увидел «техническую стагнацию» экономики РФ и захотел снижения ключевой ставки ЦБ

Глава Сбера Герман Греф заявил, что российская экономика во втором квартале года вошла в стадию технической стагнации. Чтобы ее оживить, необходимо снизить ключевую ставку. Об этом 4 сентября сообщает издание Интерфакс со ссылкой на слова чиновника во время брифинге в рамках ВЭФ-2025.

«Второй квартал фактически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам. И, конечно, один из важных факторов — это, естественно, ставка. По нашим оценкам, на конец года ставка будет примерно на уровне 14%. Достаточно ли это для того, чтобы экономика стала оживать? На наш взгляд, недостаточно. При текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, 12% и ниже. Поэтому где-то при достижении этих уровней, скорее всего, мы увидим оживление экономики», — цитирует Грефа Интерфакс.

Глава Сбера отметил, что в текущей ситуации номинальная ставка уступает по важности реальной. Последняя, по словам Грефа, является одной из самых высоких в мире.

Годом ранее в рамках Петербургского международного экономического форума, Герман Греф рассказал, что российский бизнес адаптировался к текущим условиям в экономике. По его словам, в 60% случаев предприниматели считают, что ситуация за год улучшилась.