Ивушка и дорога до Куйбышева попали в зону 4G крупного мобильного оператора

Жители небольшого посёлка Ивушка в Новосибирской области получили качественную мобильную связь МегаФона. Оператор запустил 4G в населённом пункте, включив в зону покрытия и часть автомобильной дороги Куйбышев – Северное.

Телеком-оборудование установили в центре поселения, это обеспечило одинаково высокое качество сигнала на всей территории. Для максимального интернет-покрытия и качественной голосовой связи инженеры использовали низкочастотный диапазон в сетях второго и четвертого поколения.

Устойчивая мобильная связь доступна абонентам на протяженном участке автомобильной трассы, ведущей от города Куйбышев до села Северное. Оба поселения — районные центры, автомобильное сообщение между которыми важно для местных жителей, равно как и связь на этом пути.

Скорость мобильного интернета в Ивушке достигает 35 Мбит/с, что дает абонентам возможность комфортно пользоваться цифровыми государственными услугами, общаться в мессенджерах, смотреть фильмы онлайн, делать покупки на маркетплейсах или обмениваться файлами.

«В Ивушке проживает около 200 человек. Сотовая связь в отдалённых и малочисленных населённых пунктах зачастую является единственным доступным способом связаться с родными и близкими, а также выйти в Сеть. В настоящее время абоненты активно наращивают объём потребляемого интернет-трафика. Так к концу августа клиенты увеличили передачу данных с мобильных устройств на 46% по сравнению с первой половиной месяца, а продолжительность голосового общения — выросла на 71%», — рассказал директор МегаФона в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.