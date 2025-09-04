Новосибирцы вспоминают два страшных теракта 4 сентября в Махачкале и Буйнакске

Жители Новосибирска присоединились к памятным мероприятиям, посвященным двум трагическим событиям в Дагестане.

Четвертого сентября 1999 года в результате взрыва жилого дома в Буйнакске погибли 64 человека, среди которых был 21 ребенок. Еще 146 жителей получили различные травмы.

Как установили следственные органы, заказчиком этого теракта был международный террорист Хаттаб, заплативший исполнителям 300 тысяч долларов. В 2001 году Верховный суд Дагестана вынес приговор исполнителям: Иса Зайнутдинов и Алисултан Салихов получили пожизненное заключение, а двое других обвиняемых были приговорены к девяти годам колонии строгого режима.

Также вспоминают и теракт годом ранее — 4 сентября 1998 года в Махачкале, где в результате взрыва автомобиля с 150 килограммами взрывчатки погибли 18 человек и более сотни получили ранения. Взрывной волной было повреждено около 30 жилых домов и здание республиканского телевидения. По данным следствия, взрыв был направлен против мэра Махачкалы Саида Амирова, который не пострадал. Организаторы теракта были приговорены к длительным срокам заключения.

Эти трагические события унесли жизни десятков невинных людей и оставили глубокий след в памяти жителей всей страны.