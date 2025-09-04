Подвиг или провал? В суд ушло дело об аварийной посадке самолёта в поле под Новосибирском: хронология

Уголовное дело в отношении бывшего командира экипажа «Уральских авиалиний» Сергея Белова, посадившего самолет Airbus A320 на поле под Новосибирском в сентябре 2023 года, передано в мировой суд.

Материалы поступили в мировой суд №1 Барабинского района Новосибирской области буквально накануне истечения двухлетнего срока давности по делу. Пилот обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта и свою вину полностью отрицает.

Инцидент произошел 12 сентября 2023 года, когда рейс из Сочи в Омск с 167 людьми на борту при заходе на посадку столкнулся со срабатыванием сигнализации о низком давлении в гидросистеме. Несмотря на то, что приборы подтвердили выпуск всех трех стоек шасси, командир Сергей Белов принял решение прервать посадку в Омске и направиться на запасной аэродром в Новосибирске. Позже он пояснял следствию, что действовал согласно внутренним рекомендациям авиакомпании, однако Росавиация и Следственный комитет эту информацию опровергли.

Согласно данным следствия, ключевой ошибкой стало неверное вычисление запаса топлива. Командир, ошибочно полагая, что шасси не были убраны, а их створки остаются открытыми, что значительно увеличивает расход топлива, дал команду второму пилоту произвести расчет с учетом этих данных. Введя неверные параметры, второй пилот получил результат, что топлива для полета в Новосибирск достаточно. В реальности, когда до аэропорта назначения оставалось около 200 км, баки оказались практически пусты.

Осознав критическую ситуацию, Сергей Белов сумел посадить лайнер на заброшенное пшеничное поле. Его действия спасли жизни всех людей на борту, а самолет получил незначительные повреждения с ущербом на сумму 118 миллионов рублей. Впоследствии авиакомпания разобрала и вывезла лайнер.

Поскольку жертв удалось избежать, уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ, а техническое расследование проводила Росавиация. Ее эксперты, а также летно-техническая экспертиза СКР пришли к выводу, что аварийная ситуация сложилась из-за ряда ошибочных решений командира экипажа.

Процесс ознакомления с 11 томами материалов дела затянулся, и Сергея Белова даже объявляли в розыск за неявку на следственные действия. В результате дело было направлено в суд непосредственно перед истечением срока давности. Уже 12 сентября подсудимый сможет ходатайствовать о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям.

Авиакомпания «Уральские авиалинии», признанная потерпевшей, отказалась от подачи гражданского иска к пилоту. При этом девять пассажиров заявили требования о компенсации морального вреда на общую сумму свыше 9 миллионов рублей. На эту сумму имущество Белова было арестовано. В случае прекращения уголовного дела, эти иски будут рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства. Сам обвиняемый и представители авиакомпании воздерживаются от каких-либо комментариев.