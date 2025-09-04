Сибирскую ель и яблони планируют посадить в Центральном парке для создания живых изгородей у детской площадки и вдоль проезжей части

Специалисты Дирекции городских парков подготовили 1625 саженцев, которые планируется высадить в Центральном парке. 43 крупномерных дерева и 800 кустарников уже высажены.

Работы ведутся на аллеях со стороны улиц Каменской и Ядринцевской. Для данной локации выбраны морозоустойчивые клены Гиннала, сосны и груши Уссурийские. Сейчас готовятся траншеи для сибирской ели, которая будет играть роль живой изгороди на детской площадке. Эту же функции будут выполнять яблони, отделяющие зеленую зону от шума проезжей части.К трём сортам гортензий, которые произрастают в парке, добавят ещё восемь.

Всего в этом году было запланировано высадить свыше 10 тысяч новых деревьев и кустарников. Еще 13 тысяч в настоящее время растут в питомнике и будут высажены в 2026 году. Мэр Новосибирска поставил задачу – благоустраивать город, придерживаясь концепции «Город без окраин» и высаживать ежегодно десятки тысяч деревьев и кустарников в общественных пространствах и на муниципальных территориях.

«Комплексно подходим к озеленению Новосибирска. В этом году на улицах и в парках будет высажено более 10 тысяч деревьев и кустарников. Это будет общий вклад городских служб и ответственного бизнеса. Озеленение затронет 14 общественных пространств и 20 улиц в районах города.», – комментирует мэр Максим Кудрявцев.

В начале лета, напомним, в Центральном районе была обновлена зеленая аллея на улице Орджоникидзе, возле Оперного театра. Вместо погибших и старых деревьев были высажены липы сорта «Гринспаер». Также было принято решение убрать тротуарное покрытие между деревьями, чтобы саженцы получали больше воздуха и влаги.