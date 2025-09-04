82.76% -1.2
сегодня 12:30
проиcшествия

Трактористы наткнулись на бурого медведя в просеке под Новосибирском

Фото: Читатель Сиб.фм

3 сентября несколько трактористов наткнулись на медведя в просеке неподалеку от деревни Большеречье в Кыштовском районе Новосибирской области. Об этом Сиб.фм рассказал один из очевидцев.

«Напугались, конечно, скрывать не буду. Хорошо, что эта встреча прошла мирно, без происшествий», — сказал сибиряк.

Судя по кадрам, медведь увидел трактористов, но нападать не стал.

"Информация в министерство не поступала", — сообщили Сиб.фм в минприроды региона.

В начале августа другой медведь вышел к отдыхающим на озере под Новосибирском.

