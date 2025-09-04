УФСБ ликвидировало в Новосибирске украинскую нарколабораторию

В Новосибирской области силовики накрыли нарколабораторию, организованную местным жителем по указанию кураторов с Украины.

Сегодня, 4 сентября, в ходе обыска в частном доме в р.п. Станционно-Ояшинский Мошковского района была обнаружена лаборатория по производству синтетического наркотика Альфа-PVP — изъято более 40 кг наркотика, оборудование для его производства и более 1,5 тонн химических реактивов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства для Сиб.фм.

В результате мужчина, ранее судимый за сбыт наркотиков, был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье за “незаконное производство наркотиков в особо крупном размере”.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Новосибирске задержали 36-летнего мужчину с 46 тайниками наркотиков.