Улицы у станции «Монолитная» под Новосибирском залило потоками пены

Утром 4 сентября в городе Искитим Новосибирской области возле ж/д станции «Монолитная» дороги залило пеной. Кадрами с Сиб.фм поделился местный общественник Артём Фролов.

«Такая у нас тут пенная вечеринка сегодня. По моим данным, это организация «Экотур» слила отходы своей деятельности». Благодаря прошедшему дождю это вскрылось. Дождь вспенил отходы, которые растеклись в радиусе полукилометра, — сказал Сиб.фм Фролов.

На место ЧП уже выезжал Искитимский межрайонный прокурор. Проводится проверка.

«По предварительной информации, работники организации слили бытовую химию на дорогу вблизи ж/д станции, вследствие чего она разлилась на улично-дорожную сеть. Межрайонной прокуратурой совместно со специалистами Роспотребнадзора будут установлены обстоятельства произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщили Сиб.фм в прокуратуре региона.

Мы выясняем подробности и пытаемся получить комментарий «Экотур».

Обновлено в 10:45. В компании "Экотур" отрицают причастность к разливу пены.