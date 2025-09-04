82.76% -1.2
сегодня 17:09
общество

В Новосибирске начали подавать тепло в социальные объекты

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске начался постепенный запуск системы отопления. Первым объектом, где уже подано тепло, стал роддом № 7 в Первомайском районе.

Об этом сообщили представители энергетических компаний на пресс-конференции ТАСС 4 сентября.

Предварительная дата начала отопительного сезона в городе запланирована на 15 сентября. Традиционно первыми тепло получают социальные учреждения — больницы, детские сады и школы.

Ранее сообщалось, что отопление не планируют отключать в Новосибирской области из-за холодов.

Кристина Уколова
Журналист

