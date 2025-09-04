В Новосибирске назвали дату начала отопительного сезона

Отопительный сезон в Новосибирске начался с подачи тепла в социальные объекты.

Первым учреждением, подключенным к системе, стал роддом №7 в Первомайском районе. Об этом сообщил генеральный директор компании «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев.

Плановый старт общегородского отопления намечен на 15 сентября.

Подача тепла будет осуществляться поэтапно. После социальной инфраструктуры — школ, детских садов и больниц — тепло начнут подавать в жилые дома. Полное подключение всех объектов города займет около десяти дней.

Компания-оператор готова начать отопительный сезон досрочно в случае значительного похолодания. Окончательное решение будет приниматься по фактическим погодным условиям.

В ходе предсезонной подготовки теплосетей было выявлено более трех тысяч дефектов, что на 12% больше, чем годом ранее. Рост повреждений объясняется расширением зоны контроля и применением более тщательных методов диагностики трубопроводов.

