В Новосибирске проблем с получением паспорта готовности к зиме не ждут

К предстоящему отопительному сезону 2024-2025 годов Новосибирск подходит в состоянии полной готовности.

Об этом в пресс-центре ТАСС заявил глава департамента энергетики и ЖКХ городской администрации Дмитрий Зайков.

Данное заявление было сделано на фоне проблем прошлого года, когда город не смог своевременно получить паспорт готовности от Ростехнадзора. Тогда ведомство выявило более 50 недочетов, что привело к возбуждению прокуратурой десяти административных дел против руководителей ресурсоснабжающих организаций и официальному представлению мэру Максиму Кудрявцеву.

По словам Зайкова, в этом году контролирующие органы провели проверку заранее. Это позволило оперативно устранить свыше 400 выявленных замечаний, подавляющее большинство из которых уже устранено. На текущий момент техническая готовность объектов городской инфраструктуры оценивается в 93%.

Чиновник добавил, что все работы по подготовке к зиме завершены, и сейчас коммунальные службы проводят финальные, предпусковые мероприятия. Предварительно, подача тепла в жилые дома Новосибирска начнется в середине сентября.

Ранее Сиб.фм писал о том, что отопление этой весной в Новосибирской области долго не отключали из-за холодов.