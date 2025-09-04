В Новосибирске высадили Аллею долголетия 4 сентября

4 сентября на территории Областного Дома милосердия прошла акция по высадке саженцев дуба, символизирующих мудрость, силу и долголетие.

Мероприятие было организовано при поддержке региональной программы «Активное долголетие», которая реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Семья».

В посадке деревьев приняли участие волонтёры «серебряного» возраста, сотрудники учреждения и местные жители. Как сообщается, это уже третья подобная акция. В прошлом году силами добровольцев были заложены яблоневая и еловая аллеи на территориях двух социальных объектов области. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя НСО.

Представитель министерства труда и социального развития региона отметил, что создание Аллеи долголетия служит символом ответственности перед старшим поколением и воплощает заботу о людях, нуждающихся в поддержке.

Новая дубовая аллея не только украсит территорию, но и станет местом для встреч и общения, напоминая о значимости взаимной поддержки. Каждое дерево представляет собой вклад в будущее и укрепляет связь между поколениями. Для участников акции также была подготовлена культурная программа.

Программа «Активное долголетие» включает образовательные, культурные, спортивные и добровольческие инициативы, направленные на повышение качества жизни пожилых людей, расширение их возможностей и участия в общественной деятельности.

