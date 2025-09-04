В Новосибирске задержаны подростки, которые избивали прохожих

Новосибирских хулиганов задержала полиция.

В Telegram-канале ACT-54 Black появилась информация о группе молодых людей, которые избивали прохожих, оскорбляли полицейских и выкрикивали лозунги экстремистского движения. Видео с их действиями они выкладывали без стеснения в свои соцсети.

После публикации информации в СМИ сотрудники ГУ МВД РФ по Новосибирской области начали проверку.

“В результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности граждан, запечатленных на записи. Ими оказались студенты одного из новосибирских колледжей в возрасте от 17 до 18 лет. Молодые люди были доставлены в полицию”, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас продолжается проверка для выявления возможных других эпизодов их противоправной деятельности.

