сегодня
04 сентября, 14:13
пробки
5/10
погода
+15.8°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
сегодня
04 сентября, 14:13
пробки
5/10
погода
+15.8°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
сегодня 11:20
общество

Во второй агломерации Новосибирской области улучшена работа мобильного интернета

Фото freepik.com, автор gpointstudio

Компания МТС сообщила о завершении процедуры рефарминга своей сети в Барабинске и Куйбышеве – оператор отказался от 3G в пользу LTE.

Улучшение качества связи жители и гости Барабинска и Куйбышева уже могут проверить лично в разных районах населенных пунктов. Покрытие было улучшено без подключения новых станций, за счет рефарминга – так называется перевод имеющихся частот на новый стандарт связи. Перевод частот от 3G к LTE позволило ускорить мобильный интернет примерно на 20%.

«Мы переводим частоты для повышения цифрового комфорта жителей региона. Мощностей 3G не хватает в нынешних реалиях, когда пользователям необходимо загружать видео в формате 4K или вести прямые трансляции. Для всего этого нужен современный стандарт LTE», — комментирует директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

По его словам, оператор планирует полностью отказаться от использования 3G на территории Новосибирской области к концу 2025 года. Все задействованные там частоты будут переведены в стандарт LTE.

Галина Дидан
Журналист


