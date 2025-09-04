За первое полугодие в Новосибирской области обнаружили 57 несанкционированных свалок

В Новосибирской области в первые шесть месяцев 2025 года было выявлено 57 несанкционированных свалок. Это немного меньше, чем за тот же период прошлого года, когда обнаружили 62 такие свалки.

Больше всего нарушений зафиксировали в Новосибирске, где оказалось 30 мест несанкционированного размещения отходов. За ним следуют Новосибирский район с 13 свалками, Мошковский район с четырьмя, Коченевский район с тремя, а также Бердск и Искитимский район, где выявили по две свалки.

В министерстве природы региона пояснили, что основными причинами появления свалок являются недостаток мощностей инфраструктуры для обращения с отходами, их удаленность от мест образования, а также отсутствие заинтересованности у некоторых источников отходов в безопасном и законном обращении с мусором.

Для ликвидации свалок, возникших до 1 января 2019 года, местным властям оказывается государственная поддержка в рамках областной программы по обращению с отходами. По этой программе в первой половине 2025 года было убрано три свалки на общую сумму 3,9 миллиона рублей. Для сравнения, в 2024 году на ликвидацию восьми свалок из бюджета региона потратили 25,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске искусственный интеллект подключили к борьбе со свалками.