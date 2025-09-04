Жителям Новосибирска грозит наказание за неправильный сбор грибов

Новосибирским грибникам следует быть предельно осторожными: сбор определенных видов грибов может привести к крупным штрафам и даже уголовному преследованию.

Юристы предупреждают о серьезной ответственности за нарушение природоохранного законодательства.

Под ограничения попадают редкие грибы, находящиеся на грани исчезновения. За их сбор для граждан предусмотрен административный штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Для организаций сумма взыскания значительно выше — от 300 тысяч до одного миллиона рублей.

Наиболее суровое наказание ждет тех, кто собирает особо ценные грибы, занесенные в Красную книгу, или виды, содержащие наркотические вещества. Эти действия квалифицируются уже по Уголовному кодексу и могут повлечь за собой до четырех лет лишения свободы либо обязательные работы.

Важно отметить, что даже срезание такого гриба без извлечения грибницы приравнивается к его уничтожению и является правонарушением. Степень ответственности зависит от объема собранного и того, были ли ранее зафиксированы подобные нарушения. Каждая такая ситуация правоохранительными органами рассматривается в индивидуальном порядке.