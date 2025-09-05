Этого ждали шесть лет. В Новосибирске запускают станцию метро «Спортивная» – смотрим фото

5 сентября 2025 года войдёт в историю Новосибирска. Сегодня запустят станцию метро «Спортивная», которую строили шесть лет и сроки сдачи в эксплуатацию неоднократно переносили. В материале Сиб.фм – история возведения долгожданного объекта.

Когда и во сколько откроют станцию метро «Спортивная»?

По данным мэрии Новосибирска, станцию метро «Спортивная» запустят 5 сентября.

Первыми её увидят новосибирские журналисты, которым проведут специальную экскурсию около 16:00. К 17:00 туда приедут официальные лица города и области для открытия. А уже в 18:00 горожане впервые смогут выйти на уже запущенной в эксплуатацию станции метро «Спортивная», и, конечно, доехать от неё до любого места города по красной ветке.

Почему запуск станции метро «Спортивная» неоднократно переносили?

Напомним, что строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске стартовало в 2019 году. Первоначально планировалось открыть её одновременно с «Сибирь-Ареной», однако сроки неоднократно переносились.

Изначально ввод в эксплуатацию планировался на лето 2022 года, затем был перенесен на октябрь. В начале ноября 2022 года стало известно, что открытие откладывается до конца года из-за санкций, введенных в связи с СВО.

В декабре 2022 года бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о переносе открытия на 2023 год и о повторной экспертизе документации. Осенью 2023 года в обосновании повышения стоимости проезда говорилось, что станция откроется в 2024 году.

Позднее появилась информация о проведении итоговой проверки в июне 2024 года, но затем снова заявили об открытии в начале 2024 года, а потом перенесли на лето – ко Дню города. Эти сроки не изменились, несмотря на то, что государственная экспертиза не была пройдена в третий раз.

Затем была озвучена более конкретная дата открытия – конец мая 2024 года, что вызвало скепсис у депутатов, который оправдался: в апреле открытие перенесли на конец квартала 2024 года, несмотря на то, что экспертиза была пройдена двумя днями позже. После этого было объявлено, что открытие снова состоится осенью 2024 года.

Максим Кудрявцев, когда был избран мэром в апреле 2024 года рассказал о проблемах, препятствующих открытию станции, отметив, что точные сроки остаются неизвестными.

Затем открытие перенесли на декабрь 2024 года, а позже мэрия продлила разрешение на строительство до конца указанного года. Далее сроки вновь сдвинули на четвертый квартал 2024 года.

Впоследствии выяснилось, что Главгосэкспертиза станции по-прежнему не завершена, что может привести к новым переносам. Затем сроки были перенесены на неопределенный период, а после – на 2025 год. В связи с необходимостью достройки станции в течение шести месяцев, сроки открытия вновь были перенесены на неопределенный срок.

Летом 2024 года был расторгнут контракт муниципального предприятия «МетроМир» с ООО «СпецТрансСтрой», заключенный в январе 2022 года.

Судебные разбирательства

В ходе строительства станции было возбуждено административное дело в связи с нарушением сроков финансирования, также сообщалось о возбуждении дела в связи с переносом сроков открытия.

В ноябре 2022 года в Новосибирске был задержан Александр Мысик, руководитель муниципального предприятия «МетроМир», занимающегося строительством станции. Задержание и следственные действия связывают с очередным переносом сроков завершения строительства.

Летом 2023 года прокуратура Новосибирска сообщила о выявленных нарушениях при строительстве станции на сумму 200 миллионов рублей. Кроме того, за четыре месяца 2023 года станция потеряла 2% готовности: в феврале чиновники говорили о выполнении 97% работ, а в июне – о 95%. Мэрия Новосибирска подала иск о взыскании с компании «СпецТрансСтрой» 566 миллионов рублей за невыполнение работ.

Что дальше с развитием новосибирского метро?

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, власти готовят актуализацию схемы развития метрополитена. В прошлом году было закуплено пять вагонов, каждый из которых обошелся городскому бюджету в 862 миллиона рублей. Два состава приобретены за счет собственных средств, три – в лизинг.

В настоящее время проводится конкурс на право проектирования тоннеля между станциями «Золотая Нива» и «Березовая Роща».

«В свое время эта работа не была выполнена, и мы будем исправлять ошибки прошлого. Необходимо основательно подойти к развитию метрополитена в целом. Ранее подготовленная документация уже устарела. Поэтому мы планируем объявить конкурс на проектирование генеральной схемы Новосибирского метрополитена. Город растет, появляются новые жилые районы. Нам необходимо понимать, как расставить приоритеты. Перед мэрией стоит четкая задача развития метрополитена, строительства новых станций и метродепо», – заявил Максим Кудрявцев.

По его словам, пока он не будет называть конкретные станции, которые могут появиться на карте Новосибирска в будущем. Однако он упомянул о дискуссии: развивать Дзержинскую линию или продлевать Ленинскую в сторону площади Станиславского.