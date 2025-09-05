Лидер ЛДПР Слуцкий не смог объяснить новосибирскому журналисту, где взять деньги на повышение пенсий

Во время визита в Новосибирске 5 сентября председатель партии ЛДПР, а также председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий дал крайне размытый ответ журналисту Сиб.фм о том, где взять деньги на повышении пенсий до уровня двух МРОТ. С такой инициативой сам парламентарий выступил в конце августа.

Так, на прямой вопрос о том, где взять деньги для увеличения пенсий до уровня двух МРОТ, депутат заявил, что решение этой проблемы требует работы с правительством.

«Мы понимаем, что это непросто. Тем не менее, с решением этих вопросов ждать не будем. Этого требуют люди. А где деньги взять на вот это конкретно? Работаем с правительством и поэтапно будем изыскивать. У нас нет каких-то секретных ресурсов. Будем работать с правительством и пошагово сдвигать все актуальные проблемы с мертвой точки», — прокомментировал Леонид Слуцкий для Сиб.фм.

На уточняющий вопрос, о конкретных источниках выделения средств для реализации его инициативы в условиях серьезных расходов во время СВО Слуцкий ответил так:

«Решения проблем не должны ждать победы в СВО», — добавил он. Но источников финансирования так и не назвал.

Напомним, что сегодня в разговоре с Сиб.фм Слуцкий объяснил разгул мигрантов в Новосибирске, признав, что в этой проблеме "мы виноваты сами".