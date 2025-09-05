Мигранты без полисов ОМС получили в Новосибирске помощь на 0,5 млрд рублей

В Новосибирской области всерьез озабочены ростом расходов на медицинскую помощь трудовым мигрантам из стран Средней Азии и их семьям.

По словам председателя местного «Союза отцов и семей» Сергея Майорова, только в прошлом году на оказание медуслуг иностранцам, у которых зачастую отсутствуют полисы ОМС, из бюджета региона было выделено около полумиллиарда рублей. В масштабах страны эта сумма, по его данным, достигает 61 миллиарда рублей. Об этом пишет издание BFM-Новосибирск.

Майоров выразил возмущение подобной ситуацией, отметив, что эти средства можно было бы направить на строительство 50 новых школ или на поддержку российских семей, которые хотят и воспитывают детей. Он также привел статистику, согласно которой с 2011 по 2023 год количество родителей-мигрантов из Средней Азии в области выросло в семь раз, и к 2025 году эта тенденция только усилилась.

Проблему масштабной миграции подтвердил и депутат Госдумы Александр Аксененко. Согласно его данным, с 2000 года российское гражданство получили более пяти миллионов мигрантов. Только за 2024 год в страну въехали 568 тысяч иностранцев — это максимальный показатель с 1995 года. При этом лишь около 40% из приехавших могут рассчитывать на получение гражданства.

Депутат акцентировал внимание на другой тревожной статистике: только 28% мигрантов планируют трудоустроиться, а 26% открыто заявляют о неготовности принимать российские ценности и намерены придерживаться собственных традиций. Особенно остро эта проблема стоит в крупных городах, включая Новосибирск.

В качестве одной из мер противодействия Аксененко напомнил, что в 37 регионах России, включая Новосибирскую область, уже введены ограничения на трудоустройство иностранцев в качестве «особо ценных специалистов» в таких сферах, как образование, здравоохранение и грузоперевозки. Парламентарий уверен, что этот перечень профессий необходимо существенно расширять.

Ранее Сиб.фм писал о том, что мигранты стали массово покидать Новосибирск в августе 2025 года.