НОВИКОМ выдал гарантию для покупки высокоточного оборудования

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) предоставил банковскую гарантию инжиниринговой компании «ИК ЦТО». Гарантия выдана для обеспечения льготного целевого финансирования регионального фонда. Выделенные средства направлены на покупку высокоточного оборудования.

Благодаря содействию НОВИКОМа инжиниринговая компания пополнила парк оборудования новым токарно-фрезерным центром. Он предназначен для механической обработки и производства сложных деталей. Многофункциональный станок позволит нарастить поставки комплектующих для авиационной и энергетической отраслей промышленности.

«НОВИКОМ последовательно поддерживает предприятия, которые инвестируют в модернизацию и выпуск продукции для стратегически значимых отраслей. Предоставленная гарантия позволила компании оперативно привлечь финансирование и укрепить производственные мощности. Такая работа создает основу для расширения кооперации в промышленности, а также укрепляет технологическое развитие регионов и страны в целом», — отметил Владимир Новиков, заместитель управляющего офисом НОВИКОМа в Новосибирске.

Региональные фонды поддержки промышленности являются одними из ключевых институтов при реализации государственной программы развития бизнеса на уровне регионов РФ. НОВИКОМ активно наращивает взаимодействие с фондами, содействуя модернизации производств, разработке инновационных технологий, выпуску новой продукции по всей стране.

